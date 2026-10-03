港澳青少年升旗隊訪京團成果分享　很自豪

9月18日，在香港舉行的出發儀式上，主禮嘉賓與升旗隊代表合影。（圖片來源：新華社） 中評社香港10月3日電／“向國旗敬禮”港澳青少年升旗隊代表訪京團於9月22日圓滿結束為期5天的北京行程。昨日，教育局在九龍工業學校舉行訪京團學習成果分享會，約250名來自大專院校、中學及小學的訪京團學生代表，分享五日訪京行程的所見、所聞、所感，向更多青少年和社會各界推廣活動成果。



據大公報報道，“當五星紅旗迎著朝陽緩緩升起，強烈的使命感油然而生，我為祖國自豪！”“我告訴自己，我們一定要為國旗增光！”同學們在會上分享心得，引來陣陣掌聲。



分享會由升國旗儀式拉開序幕。由香港升旗隊總會及香港青少年軍總會升旗隊組成的聯合團隊，借鑒了在北京與中國人民解放軍儀仗司禮大隊交流互動的經驗，進行了莊嚴的升國旗儀式。分享會亦設立了攤位，由訪京團成員介紹他們在北京的學習經歷。



是次訪京，親身於天安門廣場觀看升旗儀式是同學們最難忘的體驗。多名東華三院辛亥年總理中學學生分享，為把握莊嚴的升旗時刻，他們於凌晨三點便起床準備出發。當看到鮮豔的五星紅旗冉冉升起，自豪感與使命感油然而生，強烈的愛國之情與報國之志在心中激盪。



“儀仗隊嚴謹自律態度值得學習”



朱同學對解放軍儀仗司禮大隊的專業風範印象深刻。“他們的步操很有力，很整齊，聲音響徹全場。相對比起我們平時升旗，其實我們力量不夠大和喊口號不夠大。”她由衷敬佩儀仗隊嚴謹自律的態度，不僅隊列整齊，連儀容、服裝擺放都一絲不苟、整潔方正，“衣服摺疊得整整齊齊如同豆腐般方正”，值得所有升旗隊員學習。



佛教黃允畋中學的鬱梓蕎分享，自幼只在電視觀看過升旗儀式，一直渴望親身到天安門見證這莊嚴一刻。今次親眼目睹儀仗隊伴隨國歌邁出整齊有力的步伐、莊嚴升旗，場面恢宏震撼，讓她深深體會升旗禮的莊重與神聖。“隨著國歌的伴奏聲響起，當他們整齊有力的步伐走向國旗旗杆升旗時，令我感到非常壯觀震撼。”



“他們的步操非常齊整，仿彿是一個人在進行步操一樣，令人驚嘆！”中華聖潔會靈風中學餘嘉穎亦大為讚嘆儀仗隊的專業步操，充分展現國家儀仗隊的絕佳風骨與紀律。