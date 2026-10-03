香港零售額連漲16月升5.6%　遠勝預期

9月22日，一對情侶在香港維多利亞公園與彩燈合影。（圖片來源：新華社） 中評社香港10月3日電／經濟向好，香港零售額連續16個月錄得增長。政府統計處最新數據顯示，8月零售業總銷貨價值約321億元，按年上升5.6%，優於市場預期的4.2%；今年首八個月累計增長8.5%。



政府發言人表示，訪港旅客人次持續增長，加上未來一連串盛事，應會進一步為零售業注入動力。多位立法會議員對此表示鼓舞，感謝中央連串惠港措施，並肯定特區政府積極推動“盛事經濟”的成效。有經濟師指出，人民幣穩步升值，刺激內地客消費。零售管理協會預計，本港全年零售額可保持單位數增長。



據大公報報道，暑假為傳統消費旺季，零售額繼7月份經修訂增長4.5%之後，8月份進一步擴大至5.6%。期內，大部分零售類別均錄得升幅，當中，“電器及其他未分類耐用消費品”錄得近32億元，按年急升29%最突出，而“珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物”零售額為5.14億元，按年亦升11.9%。



政府發言人表示，經濟持續擴張，以及就業收入上升，應有助支持本地消費信心和開支。訪港旅客人次持續增長，加上未來一連串盛事，應會進一步為零售業注入動力。政府將繼續密切監察外部不利因素的演變對本地消費市場潛在的影響。



批發及零售界立法會議員邵家輝表示，數據反映市道持續平穩回升，近年來特區政府積極推動大型盛事，加上零售管理協會舉辦“香港開心購物節”，逾6000間商舖提供總值數十億元優惠，均有助吸引旅客訪港消費。他期望“一周一行”可擴至大灣區其他城市，便利更多內地旅客來港，帶旺各行各業。



提升服務質素 鞏固競爭力



商界（第一）立法會議員林偉全指出，雖然數字令人鼓舞，但商界仍需保持務實，零售業的挑戰並未完全消除。林偉全建議，特區政府應繼續聯同商界，透過“盛事經濟”及優化旅遊配套，吸引高增值過夜旅客；同時，業界亦需加速數碼轉型及提升服務質素，緊扣顧客體驗，持續鞏固香港作為優質消費樞紐的競爭力。