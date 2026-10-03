特朗普稱對伊朗下一步行動“進展順利”

中評社北京10月3日電／新華社援引美國阿克西奧斯新聞網站2日報道，美國總統特朗普當天稱，對伊朗的下一步行動“進展順利”。



當天被媒體問及美國對伊朗的下一步行動時，特朗普回應稱其“重大”，並稱行動“進展得非常順利”，“伊朗的情況不妙”。



報道還說，美政府“核心內閣成員”當天在馬里蘭州總統度假地戴維營舉行數小時的閉門會議，討論伊朗戰事及針對沙特阿拉伯同也門胡塞武裝衝突的下一步行動。



報道援引多名美官員的話稱，此次會議“高度不尋常”，沒有對外正式公佈。上次舉行類似會議是在2025年6月，即以色列對伊朗多地發動大規模空襲的前幾日。談及中東局勢時，一名官員稱：“有些事情已經作出決定，至少已進行了深入討論。”



報道說，會議由美副總統萬斯主持，與會人員包括國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思、美國總統特使威特科夫、中央情報局局長拉特克利夫以及美軍參謀長聯席會議主席凱恩。



白宮尚未回應媒體對此的置評請求。



10月1日，多家美國媒體報道說，美軍正向中東地區增派兵力，包括“羅斯福”號航空母艦打擊群、多艘兩棲作戰艦艇以及數千名海軍陸戰隊員。特朗普同日在發表于《時代》雜誌的採訪中表示，11月美國中期選舉後，他“有可能”下令對伊朗發動更大力度的打擊。