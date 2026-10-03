一男子被指控企圖刺殺英國改革黨黨首

中評社北京10月3日電／英國警方2日宣布，一名先前被控謀殺前議員的男子，現又面臨“圖謀發動恐襲”指控，其襲擊目標包括英國改革黨黨首奈傑爾·法拉奇。



央視新聞報道，英國警方和檢方稱，28歲的喬舒亞·克里涉嫌在2024年5月至今年7月期間策劃恐怖活動而受到指控，其中部分行動針對法拉奇。克里來自英格蘭北部羅瑟勒姆鎮，定於本月7日在倫敦威斯敏斯特地方法院出庭。



英國反恐警務高級國家協調員維基·埃文斯在聲明中說：“我們進行了極其緊張且複雜的調查。今天宣布的指控是反恐警務網絡調查人員不懈努力的結果。”英國內政大臣謝巴娜·馬哈茂德說，針對克里的最新指控引發關於公眾人物安全的嚴重擔憂。



今年7月，克里因涉嫌謀殺前保守黨議員、後來轉投英國改革黨並擔任該黨發言人的安·威德科姆而受到指控。威德科姆當月早些時候被發現慘死於位於英格蘭的家中，時年78歲。



現年62歲的法拉奇曾力主英國脫離歐盟，後在英國與歐盟就“脫歐”事宜進行談判過程中創建英國脫離歐盟黨，該黨後更名為英國改革黨。在今年5月舉行的英國地方選舉中，英國改革黨獲得最多地方議席。因涉嫌違規收受資金醜聞影響，法拉奇7月7日宣布辭去議會下院議員職務，觸發他所代表的濱海克拉克頓選區補選，他後來又在8月補選中贏回議席。