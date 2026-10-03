魏平政添助力　劉和然允加入顧問團輔選

中評社台北10月3日電／先前曾獲彰化縣長王惠美力挺參選彰化縣長的新北市副市長劉和然，昨日下午南下彰化，與國民黨彰化縣長參選人魏平政會面，魏平政團隊證實，劉和然已允諾加入縣政顧問團隊，提供政策白皮書建言與地方發展後援，並配合競選團隊規畫投入基層輔選。



中時新聞網報道，國民黨彰化縣長提名風波不斷，先有“立委”謝衣鳳、前彰化縣副縣長柯呈枋、彰化縣工策會總幹事洪榮章爭取黨內提名，王惠美則力薦新北市副市長劉和然返鄉參選，但劉本人無意願，國民黨最終徵召魏平政參選，王惠美也因此埋下心結，不願接魏競總主委，至今也未出席其輔選行程。



魏平政團隊表示，昨天下午劉和然前來彰化與魏平政碰面為其私人行程，會中，劉和然肯定王惠美縣長8年來的施政成果，認為彰化正處於重要的接棒階段，既有建設不能中斷，也需要有人承接成果、提出下一階段的發展方向。劉和然認同魏平政的法律專業、30年傳產與國貿經驗，以及“彰化正能量、打造台灣第七都”的縣政願景，決定加入魏平政的縣政顧問團隊、提供新北市經驗並投入輔選，助魏平政一臂之力。



魏平政表示，劉副市長願意將新北市治理經驗帶進團隊，協助充實政策白皮書，也投入基層輔選，對團隊是很大的鼓勵與助力，他會珍惜這份信任，把責任扛起來，和團隊提出更周全、務實的縣政藍圖，延續彰化建設，不辜負劉副市長與鄉親的期待。