沈伯洋把毒品和藥品畫上等號　蔣萬安怒批

中評社台北10月3日電／針對民進黨台北市長參選人沈伯洋2日拋出“斷來源、生活技能課程、導入篩檢、SBIRT醫療轉介”等校園反毒四招，國民黨台北市議員楊植斗指出，沈伯洋曾主張，“把毒品和藥品劃上等號”。對此，台北市長蔣萬安3日表示，不要模糊毒品跟其他事物的界線，毒品就是紅線、碰都不能碰，不要拿反毒開玩笑，“這樣的認知作戰，我們不要”。



中時新聞網報道，蔣萬安今出席國民黨台北市議員郭昭巖競總成立，被問及怎麼看楊植斗指，沈伯洋用筆名“撲馬”於2014年在論壇寫了1篇文章，主張“把毒品和藥品劃上等號吧”、“建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”。



蔣萬安說，毒品氾濫的問題不只是市政議題，也造成包括毒駕、走私，甚至許多的家庭家破人亡，這早就已經是“國安”層級的議題，他非常驚訝沈伯洋居然把毒品類比成藥物，甚至把吸毒跟喜歡模型做一個比喻，這是完全不能相提並論的事情，難道ACG的愛好者可以接受嗎？



蔣萬安說，尤其是毒品氾濫的程度，大家非常擔心進入校園，年齡層不斷降低，這讓很多家長、老師聞之色變，北市府在這4年，不管是結合衛生、警政、社政、教育等單位，我們從預防、查緝到追溯源頭，到後續的關懷輔導，都盡全力阻斷源頭供應、不讓毒品進到校園。



蔣萬安強調，他認為最重要的是不要模糊毒品跟其他事物的界線，毒品就是紅線，碰都不能碰，它不是煙、不是酒、不是收藏愛好，不要拿反毒開玩笑，“這樣的認知作戰，我們不要。”



蔣也被問及，有認為沈伯洋在選舉期間改變人設嗎？他說，他想這個大家都有公評，最重要的是他就是和團隊維持各項的節奏跟腳步。



媒體也問，沈伯洋最近是採取中道路線，持續聚焦政策與政見，蔣萬安說，對於選戰節奏跟步調，他和他的團隊，持續維持自己的節奏，就是持續用政績說話，爭取市民認同。



至於今天蔣萬安有8個行程是不是要力抗“洋流”？蔣萬安說，因為選舉進入白熱化，現在已經10月了，其實很多議員的競選總部陸續成立，也都會選擇好的日子，且很多時候都會在同一天，他就是和優秀議員，持續努力、共同合作，透過扎實地方服務，持續為台北市做各項的建設往前推進。



對於指控，沈伯洋今日受訪則說，之前就說過，針對藥品毒品做好風險控管是很重要，這也是他一貫政策，如果想要針對他之前的學術研究討論，放馬過來，他最喜歡討論這件事情。