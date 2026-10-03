民調逼近　沈富雄：柯志恩再努力一下就當選了

中評社台北10月3日電／2026年高雄市長選戰熱度漸漸升高，國民黨高雄市長參選人柯志恩民調逼近民進黨參選人賴瑞隆。前“立委”沈富雄認為，柯志恩再努力一下，就當選了。



中時新聞網報道，沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示，從高雄市長選戰各種民調來看，柯志恩很接近對手，即使沒有贏的也很接近，而且各個民調的機構效應已經排除，因為你看那個取樣，第一點就是藍的很多、綠的很少，所以機構效應都處理了。而中間選民這一塊，柯志恩是領先的，光是這一個條件，就曉得柯志恩若不會贏、沒有贏，也起碼非常接近，也就是再努力一下，她就當選了。



沈富雄接著表示，柯志恩講的是對的，賴瑞隆這麼好打，不是你不行、不是高雄市長陳其邁不行、也不是賴清德不行，而是賴瑞隆真的是一個很好打的參選人。為什麼民進黨挑出這麼好打的？那是因為整個初選的過程，由不得你，當初有人要那個選、有人要這個選，都是女的，最後搞出一個賴瑞隆出來。



沈富雄覺得，幫賴瑞隆的這個團隊非常笨，就是取了一個“隆捲風”，因為全世界的龍捲風沒有一個是祥和的，比如在美國每一個家庭都有地下室，龍捲風來了，通通往地下室鑽，就是等著整個房子被掃平，他們在地下室就能倖免於難。所以賴瑞隆團隊不要再用“隆捲風”了。



沈富雄指出，有些人罵柯志恩不夠狠，因柯志恩不是那麼刻薄的人，但是他覺得柯志恩的活潑度、讓人家喜愛她的程度，已經可以了，最後可再變一變。



沈富雄認為，要搞得人家喜歡你，甚至眼睛一亮，然後扭轉大局的人，就是國民黨新北市長參選人李四川。他建議，李四川要跟新北市長侯友宜結合如同“連體嬰”，然後要演得非常漂亮，要不然難了。