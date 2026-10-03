郭正亮揭洋流真相：蔣萬安會贏超10個百分點

中評社台北10月3日電／2026年台北市長選戰日益激烈，民進黨參選人沈伯洋掀起洋流，拚連任的國民黨籍台北市長蔣萬安則按既定目標行動。前“立委”郭正亮預測，蔣萬安只要競總發動、團隊到位，很快就會領先沈伯洋很多，最後會贏10個百分點以上。



中時新聞網報道，郭正亮2日在《中天辣晚報》節目中表示，沈伯洋前幾天去內湖737夜市，他的小編就在現場。小編說奇怪，人怎麼少那麼多，不是說要比照公館夜市，他們自稱公館夜市去了5000人，在737夜市怎麼看起來大概只有1000人。他認為，久了就越能看出真相，因為越接近投票，那才是真的，應該是越來越熱才對，因為是滾動式的。當年韓國瑜到鳳山造勢，很多人現場看就有將近20萬。所以這次選戰逐漸會看出來。



郭正亮認為，當然蔣萬安確實也拉警報，所以蔣萬安上個星期六就沒有跑出去幫人家助選，回防台北。現在5個“立委”通通都當發言人，因為他們都跟大罷免對戰過，他們最了解沈伯洋的本質。



郭正亮表示，他自己也發起“你是忘記了，還是很怕想起來”，開始收集沈伯洋在大罷免的嘴臉給大家看，誰才是真正的沈伯洋？是這幾個月偽裝的暖男，還是一個“台獨法西斯”呢？大家來分辨清楚，幫沈伯洋“卸妝”，看到沈伯洋原來的樣子。



郭正亮覺得，蔣萬安的支持者是跨年齡的，蔣萬安機器只要發動，競總發動、團隊到位，很快就會領先沈伯洋很多。他預測，蔣萬安最後會贏10個百分點以上，因為蔣萬安的底蠻實在的。