卓榮泰議場秀競選文宣　藍批上樑不正下樑歪

中評社台北10月3日電／針對“行政院長”卓榮泰在“立法院”備詢期間，展示沈伯洋競選“船員證”，並由其競選總幹事吳思瑤拍攝公開宣傳，國民黨文傳會主委陳以信今天表示，卓榮泰當時拿的究竟是不是公務手機？若以公務設備，在公務時間、公務場合配合特定候選人進行競選宣傳，就涉嫌違反《公務員服務法》第20條禁止非因職務需要動用行政資源的規定，應立即調查究責。他並批評，基層公務員被要求嚴守行政中立，“行政院長”自己卻帶頭模糊行政與選舉界線，“上樑不正，下樑怎麼可能不歪？”



陳以信指出，“行政院”宣稱卓榮泰是在“休息時間”展示“私人手機”，但“休息時間”不是違規使用行政資源的免責金牌，“私人手機”更不能只憑“行政院”自己說了算。“行政院”應立即公布，該手機究竟是卓榮泰自行購買、自付門號費用，還是由“行政院”以公帑購置、配發、列管或支付相關費用？



陳以信表示，如果經查確為公務手機，“行政院”所謂“私人行為、與公務無涉”的說法就自打臉。《公務員服務法》第20條明定，公務員“非因職務之需要，不得動用行政資源”。公務手機不會因為休息幾分鐘，就突然從政府財產變成私人財產。卓榮泰更不是私人身分到“立法院”，而是以“行政院長”身分到議場報告備詢。



他並質疑，卓榮泰明知吳思瑤身兼沈伯洋競選總幹事，為何還在議場展示沈伯洋競選文宣？卓榮泰是否知道吳思瑤正在拍攝？是否知道照片將由競選團隊公開宣傳？雙方是否事先協調？“行政院”幕僚有沒有參與拍攝、傳送或處理相關素材？這些都不是一句“休息時間”可以一筆帶過。



陳以信說，卓榮泰雖是政務人員，原則上並非《公務人員行政中立法》直接規範的一般常任公務員，但他正是最高行政機關首長，更應維護行政中立的制度精神。正所謂“上樑不正下樑歪”，法律要求基層公務員不能利用行政資源助選，為何“行政院長”反而可以帶頭示範？上樑自己帶頭踩線，還要下面幾十萬公務員怎麼嚴守行政中立？