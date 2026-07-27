張亞中：多談“統一前和合”為和統創造條件

台灣孫文學校總校長張亞中（來源：中評社資料圖） 中評社香港10月5日電（記者 秦姝）台灣孫文學校總校長張亞中不久前在北京香山論壇提出，兩岸應多談“統一前的和合”，不能只談“統一後的兩制”，引發大陸輿論關注，部分網絡人士批評他不再主張統一或反對“一國兩制”。張亞中日前接受中評社專訪表示，這完全是對他主張的誤解，他從未放棄追求兩岸和平統一，也沒有反對討論“一國兩制”；正因為真心希望兩岸走向和平統一，才更要提醒不能只設計統一後的終點，卻不討論如何和平抵達這個終點。



張亞中強調，完整的“兩制台灣方案”應包括“統一前的方案”與“統一後的方案”兩部分，目前大陸學界討論重點多放在統一後的治理安排，相對較少深入探討如何促成和平統一。他主張兩岸以確保“整個中國不分裂”為共同原則，以“主權重疊、治權分立”作為和平起點，透過簽署和平協議、結束敵對狀態、恢復交流、推動融合，逐步建立共同體與共同治理機制，讓台灣人民由被安排者轉變為和平統一的參與者。他亦提醒民進黨政府不應阻礙兩岸民間交流，並期許國民黨中央勇敢面對政治對話的歷史責任，不能只談交流而迴避政治難題。以下為專訪內容：



記者：您在北京香山論壇提出，兩岸應多談“統一前的和合”，不能只談“統一後的兩制”，引起大陸輿論關注。部分網絡人士甚至批評您不再主張統一或反對“一國兩制”。您如何回應？



張亞中：這完全是對我主張的誤解。我從來沒有放棄追求兩岸和平統一，也沒有反對討論“一國兩制”。恰恰相反，正因為我真心希望兩岸能夠走向和平統一，才更要提醒大家：不能只設計統一後的終點，卻不討論如何和平抵達這個終點。



我在香山論壇所提出的，不是否定統一，而是補充目前統一論述中相對不足的一環。完整的“兩制台灣方案”，至少應包括兩個部分：第一是“統一前的方案”，也就是如何結束敵對、建立互信、促進融合，創造兩岸走向和平統一的條件；第二是“統一後的方案”，也就是完成統一以後，如何安排兩岸政治關係、權力配置、社會制度與人民權益。



目前北京及大陸學界討論的重點，大多放在“統一後的方案”，也就是北京主張的“一國兩制”及其內容，相對較少深入探討如何促成和平統一。如果有人把討論統一前的和平進程，理解為迴避統一，甚至認為只要不立即接受統一後的制度方案，就是反對統一，這不僅誤解了我的本意，也可能縮小和平統一可以運作的空間。



我所主張的，是讓和平與統一都能實現，而不是只談統一的結果，卻忽略實現統一的方法。

