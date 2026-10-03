4日土星衝日　觀測“指環王”迎絕佳窗口期

中評社北京10月3日電／土星將於4日衝日，迎來絕佳觀測窗口期。天文科普專家表示，直到今年年底，土星都會高懸在前半夜的夜空之中。感興趣的公眾可選擇晴朗夜晚，借助高倍率天文望遠鏡一睹“指環王”風采。



新華社報道，在浩瀚的太陽系中，土星憑藉獨有的魅力，吸引著天文學家與天文愛好者的目光。這顆素有“指環王”美譽的行星，擁有壯觀的行星環系統與數量眾多的衛星，是太陽系內非常具有觀賞價值與科研價值的天體。



當土星與太陽黃經相差180度，也就是土星、地球、太陽三者依次排成近似一條直線時，就會發生土星衝日。衝日時，土星被太陽照亮的那一面完全朝向地球，此時地球和土星的距離在一個會合周期中接近最近，土星看起來更大、更亮。



中國天文學會會員、天津科學技術館天文科普專家劉仲利介紹，本次衝日期間，土星運行至鯨魚座與雙魚座交界天區。入夜後，土星會出現在東南方天空，亮度達0.3等，呈現柔和的黃褐色。它周邊沒有其他亮星干擾，僅憑肉眼就可以輕鬆辨認。



土星最具標誌性的特徵就是土星環。不少人誤以為只要看到土星，就能看見土星環，其實並非如此。劉仲利解釋說，土星環橫向跨度十分巨大，但厚度僅有數米至1公里。由於土星距離地球平均約14億公里，受限於人眼的分辨能力，肉眼無法分辨土星本體與薄如紙片的光環。想要觀測到土星環，至少需要借助一台小型天文望遠鏡。



那麼衝日就一定能看見土星環嗎？答案是否定的，觀測效果取決於土星環的傾角。土星公轉周期約30年，我們看到的土星環傾角每年都在變化。大約每15年，土星環以最大傾角朝向地球，土星如同戴上“大草帽”，光環清晰醒目；同樣每隔約15年，光環側面正對地球，土星環就會近乎“消失”。



劉仲利說，本次土星衝日時，土星環已從2025年近乎“消失”的狀態逐步恢復，當前環傾角約7.5度，視覺上相對偏窄。衝日之後，土星環的傾角會逐年增大，到2032年將迎來觀測土星環的最佳窗口，屆時土星環看上去最寬。他提醒，直至今年年底，感興趣的公眾都可以借助高倍率天文望遠鏡，觀測正在緩緩“變寬”的土星環。