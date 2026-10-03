法國緣何成為歐洲債市動蕩關注焦點？

中評社北京10月3日電／近期，不少主要經濟體長期國債收益率大幅攀升，歐洲債券市場持續承壓，其中法國情況尤為突出。1日，法國10年期國債收益率盤中一度逼近5%，創2002年以來新高。法國政府融資成本已高於希臘、意大利、西班牙和葡萄牙等曾深陷歐債危機國家當前的水平，這使得法國成為市場觀察歐元區主權債務風險的重要對象。



融資成本上升疊加結構性問題



新華社援引法國媒體報道，受能源價格上漲、融資需求增加及貨幣政策趨緊等多重因素影響，法國政府借貸成本今年漲幅明顯高於歐洲多數主要經濟體。年初以來，法國10年期國債收益率累計上漲約120個基點，同期西班牙和德國分別累計上漲約84個和77個基點。



法國《論壇報》援引分析人士的話報道說，在歐洲債券市場普遍承壓之際，法國高債務、高赤字和低增長等自身經濟結構性問題又放大了外部衝擊。



市場擔憂首先來自法國持續高企的財政赤字和公共債務。法國經濟與財政部最新數據顯示，法國公共債務佔國內生產總值（GDP）的比重持續攀升，預計2026年將達到119.3%，2027年進一步升至121.7%。債務率持續上升的主要原因是公共財政赤字居高不下。法國2025年公共財政赤字佔GDP的5.1%，預計2026年這一比例將升至5.4%，高於此前設定的5.0%目標。



與此同時，法國2027年計劃發行約3400億歐元中長期債券。既要為新增赤字融資，也要為大批低利率時期發行、如今陸續到期的債務再融資，高利率環境下更容易轉化為財政壓力。在經濟增長乏力、融資成本不斷上升的背景下，市場對法國債務風險的擔憂持續升溫。



財政整頓前景面臨多重考驗



法國財政整頓目前面臨兩難，調整力度過大可能進一步拖累本已疲弱的經濟增長前景，力度不足則難以有效遏制財政赤字和公共債務上升。法國《世界報》近日以“經濟陷阱正在收緊”來形容法國面臨的局面：一方面需要增加投資以推動再工業化和經濟增長，另一方面又需削減不斷侵蝕財政空間的公共赤字。



法國政府1日公佈的2027年財政預算草案成為市場關注焦點。根據預算草案，政府計劃明年實施總額約540億歐元的財政整頓措施，涉及養老金、醫療、公共部門支出以及企業稅費優惠等領域，目標是將公共財政赤字佔GDP的比例降至5%。

