時隔28年！中國男足再獲亞運銅牌

中國隊在常規時間與烏茲別克斯坦隊2:2戰平，最終中國隊經過點球大戰擊敗對手，獲得銅牌。（來源：新華社） 中國男足時隔28年再次登上亞運會領獎台，也是亞運會男足項目實行U23年齡限制後，中國隊首次獲得獎牌。（來源：新華社） 中評社北京10月3日電／10月3日，名古屋亞運會男足銅牌爭奪戰在日本豐田體育場舉行。中國隊與烏茲別克斯坦隊在90分鐘常規時間內戰成2:2。點球大戰中，中國隊以4:3戰勝對手，奪得銅牌。



據《人民日報》報道，這是中國男足時隔28年再次登上亞運會領獎台，也是亞運會男足項目實行U23年齡限制後，中國隊首次獲得獎牌。



本屆亞運會，中國隊在小組賽中先後以2:1戰勝朝鮮隊、0:0戰平伊朗隊和阿聯酋隊，以1勝2平的不敗戰績獲得小組第一。1/4決賽，中國隊3:0戰勝泰國隊，時隔28年再次闖入亞運會男足四強。半決賽面對韓國隊，中國隊1:2惜敗，無緣決賽。



銅牌爭奪戰中，中國隊開場立足防守，並利用反擊製造威脅。第15分鐘，胡荷韜與蒯紀聞打出配合後破門，幫助中國隊打破場上僵局。此後，烏茲別克斯坦隊加強進攻，第43分鐘，巴赫羅莫夫扳平比分。



易邊再戰，中國隊做出換人調整，木塔力甫和依木蘭替換蒯紀聞、吳曦出場。第53分鐘，王鈺棟在禁區前沿兜射破門，中國隊再次取得領先。比賽末段，烏茲別克斯坦隊展開反撲，第90分鐘，肖迪博耶夫破門，將比分扳為2:2，比賽進入點球大戰。



點球大戰中，中國隊門將李昊撲出對手兩個點球，中國隊朱辰傑、向餘望、依木蘭、彭嘯打進點球，中國隊最終以4:3贏得點球大戰，將銅牌收入囊中。



中國男足曾在1994年廣島亞運會上獲得銀牌，並於1978年、1998年兩次獲得銅牌。本屆比賽，中國隊時隔28年再次闖入亞運會男足四強，並最終登上領獎台。