沈伯洋曾主張毒品除罪化　徐巧芯：洋流變毒流

中評社台北10月3日電／國民黨“立法院”黨團今天日召開“沈伯洋要把台北‘毒’起來 毒洋流的船，蘇巧慧要上嗎？”記者會，質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾以筆名“撲馬”撰文主張將毒品與藥品畫上等號，並倡議建立社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭，國民黨“立委”徐巧芯質疑是“洋流變毒流？”



徐巧芯在臉書表示，她反對毒品除罪化、反對將毒品和藥品混為一談、反對在台北社區建立中心提供毒品和針頭，並且她支持吸毒、販毒、毒駕必須重罰！



她揭露，2014年的沈伯洋，曾在文章裡討論“把毒品和藥品畫上等號”、毒品除罪化，甚至以“買鋼彈模型成癮”來類比毒癮；如今準備選市長，卻又大談校園反毒、毒品篩檢。



徐巧芯指出，國民黨的質疑很簡單：當年的沈伯洋，跟今天要選市長的沈伯洋，“到底哪一個才是真正的你？”



她認為，毒品成癮牽涉的從來不只是個人嗜好。校園毒品、毒駕、犯罪與家庭破碎，都是政府每天必須面對的公共安全問題。把毒癮拿來與鋼彈模型等“成癮”做類比，就算在討論法律與成癮概念，也應該說清楚：毒品對社會造成的風險，真的能跟一般興趣相提並論嗎？矛盾的是，沈伯洋過去曾嚴厲批評校園驗尿篩檢，如今自己的政見卻又提出校園反毒與篩檢。而我們提出質疑，沈伯洋的回應，還是在問A答B。



她指出，當初沈伯洋寫這篇文章是在2014年（馬英九執政時期），就是沈認為馬政府對於吸毒者不夠寬容才會寫文章批判，如今怎麼好意思拿馬英九當自己的擋箭牌？臉皮未免也太厚。更重要的是，沈伯洋的觀點是要“建立專屬的社區中心提供吸毒者毒品和針頭”，這點完全是他個人的想法，與馬政府一點關係都沒有。沈伯洋今天要選首都市長，應該正面回答：過去哪些主張已經改變？是否仍支持毒品除罪化？當年的校園篩毒批評現在還算不算數？反毒不是口號，更不能到了選舉才換一套說法。



徐巧芯說，台北市民真正想知道的是，沈伯洋如果當市長，他對毒品究竟採取什麼政策？“洋流”要帶台北往哪裡流，可以討論；但如果毒品政策說不清楚，市民有權利追問：會不會最後，洋流變成了毒流？