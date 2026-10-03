巴西總統選舉為何引發國際關注？

中評社北京10月3日電／巴西總統選舉4日將迎來首輪投票，國際輿論對此高度關注。分析人士認為，當前巴西國內外局勢的特殊背景是此次選舉受到高度關注的主要原因。



新華社報道，首先，主要候選人勢均力敵，誰將贏得選舉有較大懸念。此次選舉共有13人競選總統，其中最具競爭力的是尋求第四個總統任期的現任總統、左翼領袖盧拉和前總統博索納羅之子、右翼候選人弗拉維奧·博索納羅。巴西多家機構近期民調顯示，二人支持率均大幅領先其他候選人，但他們之間呈現“技術性持平”局面，導致選舉充滿懸念。



根據巴西法律，若在總統選舉首輪投票中沒有候選人獲得過半選票，得票最多的兩名候選人將於10月25日進入第二輪角逐。輿論普遍認為，盧拉和弗拉維奧將進入第二輪角逐。屆時，第一輪落選者的支持選民如何選擇，將為選舉結果增加新的變數。



其次，盧拉和弗拉維奧在外交政策上高度對立，選舉結果將決定巴西未來外交走向。具體而言，作為左翼代表人物的盧拉支持多邊主義，擁抱全球化，不斷推動拉美區域一體化進程，主張與世界各國進行對話與合作，努力擴大巴西在國際組織中的影響力。代表右翼的弗拉維奧被認為將延續其父博索納羅執政期間的對外政策，即消極對待拉美區域一體化，積極與美國發展關係，在許多重要國際問題上追隨美國立場。



巴西教育、發展與研究學院客座教授克里斯·桑希爾說，就氣候變化、全球南方發展、區域一體化和國際組織改革等全球關注的議題，兩名候選人分歧明顯。此次總統選舉結果將決定未來巴西在國際舞台上的立場，將對全球政治和經濟產生影響。



再次，此次選舉結果將影響拉美未來政治格局，並因此受到美國干涉。美國總統特朗普開啟第二任期後推行所謂“唐羅主義”，加強對拉美國家控制，大力扶持拉美國家內部的右翼親美勢力，已有多個拉美國家的右翼勢力在選舉中將執政的左翼拉下馬。特朗普第一任期內與博索納羅關係親密，而盧拉在中東局勢、美元地位等問題上與特朗普政府的立場格格不入，因此特朗普政府不斷對盧拉施壓，包括要求巴西政府停止對博索納羅的司法審判，對巴西加徵高額關稅等。

