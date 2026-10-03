寸土不讓！中國軍隊用不同方式守護和平

中評社北京10月3日電／央視新聞客戶端消息，今天是國慶假期的第三天，山河錦綉，國泰民安。這份歲月靜好不是憑空而來，而是新時代人民軍隊一手向世界傳遞中國溫度，一手以硬核實力築牢國防安全防線，默默守護的結果。



放眼國際，中國的醫院船遠航亞非，運輸機馳援鄰國。聚焦南海，黃岩島常態化演訓，軍警協同守護主權，寸土不讓。這份底氣與自信來自從不懈怠的練兵備戰和武器裝備的跨越式發展。



從救災一線到南海前哨



中國軍隊用不同方式守護和平



當地時間9月25日上午，執行“和諧使命-2026”任務的海軍“吉祥方舟”號醫院船抵達塞內加爾首都達喀爾，進行友好訪問並提供醫療服務。



這次“和諧使命”任務於7月22日開始，“吉祥方舟”號從山東青島某軍港起航，經過近20天的航行後，先技術停靠我駐吉布提保障基地，為基地官兵、護航編隊官兵提供診療，之後“吉祥方舟”號醫院船又在西非國家毛里塔尼亞進行了為期7天的友好訪問並提供醫療服務。



“和諧使命-2026”任務計劃歷時200余天，到訪非洲和南亞多國，為當地民眾提供免費醫療服務。“吉祥方舟”號醫院船上有來自20多家單位的百餘名醫護人員，設有18個臨床科室和5個輔診科室，可開展60多種手術。

