中國空軍某部官兵節日堅守戰位守護海天

該部戰備值班分隊在戰位上祝福祖國。解放軍報 中評社北京10月4日電／中國空軍某部官兵節日期間堅守戰位——戰鷹晝夜奮飛 巡航守護海天



中國軍網報道，10月1日，破曉。剛完成戰鬥起飛的戰鷹，緩緩滑入停機位。空軍某部任務分隊飛行員與機務官兵征塵未洗，便整齊列隊。升國旗儀式如期舉行。他們深情仰望國旗，齊聲高唱國歌，祝福偉大祖國繁榮昌盛。



“唯有苦練精飛，把本領練過硬，關鍵時刻才能頂得上、打得贏。”仰望冉冉升起的五星紅旗，該部王飛行員身姿挺拔、目光堅毅。近年來，他多次參加海空戰備警巡、實戰化對抗訓練。面對複雜多變的海空氣象、陌生空域的特情考驗，他反復推演戰術預案，驗證處置流程，一點一滴打磨技戰術，完成從改裝新員到戰鬥員的蛻變。



儀式結束不久，急促的警鈴聲驟然響起，部隊迅速轉入“一級戰備”狀態。戰機相繼啟動，轟鳴聲瞬間響徹機場。停機坪上，機務官兵穿梭於戰機之間，精細排查管線，調試航電設備，核驗掛載狀態，迅速做好戰機出動準備。



三級軍士長陽茗入伍17年，見證了戰機迭代改裝和保障模式轉型。節日期間，他主動留崗值守，牽頭負責值班飛機檢查，確保戰機隨時能戰、迅即出動。“飛行無小事，來不得半點馬虎。我們只有把每一次保障做到極致，才能為戰友空中制勝打牢根基。”陽茗樸實的話語，道出機務官兵的堅守與擔當。



步入指揮所，記者看到，值班官兵全神貫注研判空情、調度兵力。擔負戰備值班任務的楊飛行員，已經是第六次在戰位上過國慶節。“軍人的使命就是守護國家安寧。越是舉國團圓的時刻，越要守住空天防線。”他說。

