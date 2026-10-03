鄭麗文站台李四川：不能輸給公主的假面

鄭麗文3日出席新北市長候選人李四川客家後援會成立大會。（國民黨提供） 中評社台北10月3日電／中國國民黨主席鄭麗文今日下午出席新北市長候選人李四川客家後援會成立大會，為“川伯”加油助講。鄭麗文強調，李四川出身普通家庭，從最基層的公務員幹起，為台灣做了一輩子的事，現在對抗的是民進黨內資源最豐沛家族的“公主”，選舉至今更感受到來自蘇氏王朝，來自民進黨中央、“國家機器”的龐大壓力，懇請客家鄉親秉持硬頸精神，堅毅卓絕堅持到底，與李四川站在一起，當李四川最重要的後盾。



鄭麗文表示，現在離選舉不到兩個月，是最後衝刺的時候，她前不久去小琉球，遇到很多李四川的鄰居，都說川伯小時候就是最乖、最認真的小孩。李四川出身小琉球捕魚家庭，媽媽在父親比較早離開後，一手撐起家。在小琉球要念高中要到台灣本島，李四川年紀輕輕就離家到台灣念書，之後從最基層的公務員幹起，一步一腳印，他的一生正是台灣的寫照。



鄭麗文指出，台灣從戰後的困苦，靠著所有台灣人的勇敢堅持奮鬥，創造了今天不可磨滅的經濟成績、民主成就，李四川一路走來，實打實的都是靠他的專業，靠他的認真付出，為台灣做了一輩子的事。大家後來認識他，包括他擔任高雄市副市長、台北市副市長，也曾任新北市副市長，待最久的就是新北市，對於新北市每個鄉鎮需要什麼，李四川都非常熟悉。



鄭麗文接續表示，李四川與大多數客家鄉親、大多數的新北市北漂鄉親一樣，都來自小康不起眼的普通家庭，新北市許多市民都是從台灣中南部普通家庭來此打拚，李四川跟每一個市民一樣，他最瞭解大家在生活中所想、所希望與所掛念的是什麼。



談到李四川的對手，鄭麗文火力全開抨擊，李四川跟對手最不一樣之處，就是他的對手出自民進黨最顯赫的家族，蘇巧慧的父親當過屏東縣長與台北縣長，還當過“行政院長”，“她的爸爸是敢嗆聲‘總統′，‘總統′都要給面子的。”蘇貞昌一向都是橫著走，今天“公主”在這樣的家族長大，非常順利平步青雲，大家都要捧著她，選舉到了華麗轉身，用一個人設開始騙票，還要讓大家忘記她是蘇貞昌的女兒。

