美對華民調：大陸民眾對台灣有極大善意

卡特中心民調：中國大陸民眾對台灣的好感度高 中評社華盛頓10月3日電（記者 余東暉）美國智庫最新公佈的一項在中國大陸進行的民意調查發現，大陸民眾對台灣抱有極大的善意，對台灣的好感度在評比對象中是最高的；大陸民眾也不輕言對台動武；他們最希望通過加強交往來促進兩岸關係發展。



美國埃默裡大學與卡特中心的“中國脈動”調查每年兩度在中國大陸開展，大陸民眾對台灣問題的看法是其中的一部分。最新的調查是今年4月到6月間在中國大陸各個地區進行的，面向2500名成年人。



第一道問題是：請您用0到100的刻度表示您的好感度（0到49度表示感覺冷淡或不喜歡，50度表示沒有特別的感覺，51到100度表示有好感或喜歡），我們稱之為“情感溫度計”。您對台灣地區的好感度是多少？



調查發現，中國大陸民眾對台灣地區的“情感溫度計”高達60.6，是所有12個評比對象中最高的。中國大陸好感度排第二的是俄羅斯，58.7；大陸民眾對美國的好感度為31.6，排倒數第四。大陸民眾好感度排名倒數前三名是日本（19）、印度（25.7）、菲律賓（30.4）。



從調查結果可以看出，中國大陸民眾的好感度與時事發展密切相關，也與國際民調發現的美國、日本、印度、菲律賓的對華觀感基本上對等相關。與2025年秋冬進行的調查相比，大陸民眾對於台灣地區好感度沒有明顯變化（61.1-60.6）。其它各項問題的變化度也不大。