關注：青春風暴席捲名古屋　中國體育黃金一代正在路上

9月21日，距離于子迪的14歲生日還有25天。這一天，她一年內第二次刷新亞洲紀錄。9月21日，于子迪在頒獎儀式上。（新華社圖） 中評社香港10月4日電（評論員 楊流昌）169金、89銀、83銅，共計341枚獎牌。當第二十屆亞運會今日在名古屋落下帷幕，中國體育代表團交出的這份成績單，刷新了境外參加亞運會的歷史最佳戰績。



超越多哈亞運會的165金，並非簡單的數字躍升。名古屋亞運會設項更多、競爭更烈，中國隊在38個大項、369個小項中全線出擊，金牌榜與獎牌榜首位的位置從未旁落。但比“第一”更值得書寫的是：中國體育的青春力量，以一種近乎宣言的方式站到了舞台中央。



本屆亞運會中國代表團815名運動員，平均年齡僅24歲，05後占比接近三成。賽前，人們談論的是老將的堅守；賽後，記憶被一群少年的面孔佔據。



13歲的于子迪，在女子400米個人混合泳決賽中打破賽會紀錄奪冠，本屆亞運會斬獲3金。她說“每天晚上也會哭”，但“到了新的一天，還是會重新開始”。19歲的張展碩，從100米到1500米自由泳報滿五個單項，單屆豪取7枚金牌，追平塵封44年的亞運會個人奪金紀錄。16歲的柯沁沁領銜的體操女團，實現了中國體操女團亞運14連冠，自1974年以來，這枚金牌從未易主。



還有18歲的嚴子怡，女子標槍“一槍定音”刷新亞運紀錄；17歲的陳妤頡，成為亞洲最年輕的女子百米飛人。當05後開始在多個項目上挑大樑，中國體育的人才厚度以一種令人踏實的方式呈現出來。



紀錄是用來碎的。射擊賽場上，盛李豪與王子菲搭檔，在10米氣步槍混合團體項目中，先後打破資格賽和決賽世界紀錄，盛李豪一人三刷世界紀錄。中國射擊隊以16金收官，多個專案刷新世界紀錄。游泳隊貢獻30金，田徑隊拿下17金。169枚金牌的背後，是一批具有世界競爭力的成績標準，而非亞洲範圍內的“矮子里拔將軍”。

