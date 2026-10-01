“幫凶”指責傷蘇巧慧選情？網路投票很認同

民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（中評社 資料照) 中評社台北10月4日電／前中華小姐張淑娟日前痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料毀名節，還公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是“媒體幫凶”，前台大校長管中閔也說“我感同身受”，直指蘇巧慧“不是第一次當幫凶”。蘇巧慧回應，“我不談論其他人的私事，這是我的原則”。《中時新聞網》YouTube頻道針對“張淑娟、管中閔先後轟蘇巧慧‘幫凶’，你認為此事會不會影響新北市選情？”進行網路投票，截至3日晚上，高達85%的網友認為“有影響”。



《中時新聞網》YouTube頻道3日起針對“張淑娟、台大前校長管中閔先後轟新北市長參選人蘇巧慧‘幫凶’，你認為此事會不會影響新北市選情？”進行網路投票，提供三個選項“有影響”、“沒有影響”、“不知道／沒意見”讓網友選擇。截至3日晚上10點59分，已有7300人參與投票，85%的網友認為“有影響”；12%的網友認為“沒有影響”；3%不知道／沒意見。



網友留言表示，“我支持管爺、張淑娟，並且感同身受，氣憤難平！”、“管爺、張淑娟加油！戰鬥下去，不畏權勢！”、“若要人不知，除非己莫為”、“沒有影響，會投給她的人還是會投給她，除非你認為她原本有中間選民支持”、“希望有影響”、“人言為信，政治家與政客的差別，就是這樣了！”