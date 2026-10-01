蔣萬安發文打沈伯洋毒品爭議　網友狂洗留言

中評社台北10月4日電／對於民進黨台北市長參選人沈伯洋主張，“台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”，台北市長蔣萬安3日晚間在臉書發文質疑，台北市的社區容許提供毒品跟針頭，供吸毒者施打嗎？危險來自於模糊毒品跟藥物的界線，反毒沒有模糊空間，禁止毒品進入校園社區，是必須堅守的紅線。蔣萬安發文後短短2小時，就湧入逾10萬則留言。



蔣萬安表示，反毒沒有模糊空間，禁止毒品進入校園社區，是必須堅守的紅線。對於沈伯洋主張，“台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭。”他質疑，台北市的社區容許提供毒品跟針頭，供吸毒者施打嗎？要提供哪些需要針頭的毒品？如果要有這樣的社區，可以放在哪裡？市民能接受嗎？



蔣萬安指出，毒品的氾濫絕大原因來自於背後龐大的生產鏈、供應鏈，因為金錢的誘因驅動這項犯罪活動，這個需求是被創造出來的，各國政府甚至進行跨國的合作，來打擊這項數百年來殘害人類健康發展的邪惡事物。



對於沈伯洋委員在毒品問題上的立場被揭露，蔣萬安直言要說的是：“我不是在製造恐慌，我是在示警危險；危險的不是反毒的一方，危險來自於模糊了毒品跟藥物的界線”。



他也強調，不要拿美沙冬計劃遮掩：醫療單位跟社區中心、私人機構不一樣；美沙冬跟毒品針頭施打不一樣。沈伯洋委員應該要正視自己的主張，不要把恐懼跟疑慮留給市民。



中時新聞網報道，蔣萬安的發文一出，許多藍委都在底下留言，國民黨新北市長參選人李四川也表示，“毒品就是毒品。對孩子，沒有第二種說法。毒品聯防需要雙北共治，我和萬安市長一起做。”



蔣萬安競選辦公室表示，市長發文一針見血、直攻要害，明確反對在社區中心發毒品與針頭，倒是沈伯洋委員的論述，社區中心不見了、毒品不見了，只剩下美沙冬當擋箭牌。



競辦指出，沈委員無法面對過去自己的主張，留言區倒先在深夜忙了起來。可能真的急了？截至晚間11點，發文短短兩小時湧入逾10萬則留言，經費在燃燒，真是辛苦了。