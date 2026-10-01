快評：台灣應認清現實　不要讓路越走越窄

中評社快評/針對日前中美元首峰會成果與影響，台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社專訪時表示，相較於今年五月在北京舉行的第一次峰會，中國在這次華府的峰會中，在外交、政治上取得重大收穫。美國要的是經濟利益，中國的優先考量是政治利益。在此邏輯下，北京採取要求美國“先政治正確，再談經濟利益”的策略，讓美國在台灣議題上保持克制，也在第二次世界大戰歷史論述佔上風。劉德海感嘆，民進黨政府在美中默契下“台獨”路線寸步難行。



劉德海對“習特會”的觀察，點出一個台灣必須正視的現實：在中美博弈中，台灣正從“棋子”淪為“籌碼”。北京以“先政治正確，再談經濟利益”的策略，成功讓美國在台灣議題上保持克制，特朗普甚至主動提及二戰中美並肩作戰的歷史，等於默認了中華人民共和國對抗戰歷史的繼承與主導地位。



正如劉德海所言，民進黨政府的“台獨”路線在美中默契下寸步難行。當美中逐步確立“不讓台灣問題破壞建設性戰略穩定關係”的新架構時，台灣的國際政治地位正被侵蝕。民進黨所借殼的“中華民國”符號，在國際話語權中已被特朗普讓渡給北京。這說明，“倚美謀獨”不僅不切實際，更可能讓台灣陷入更大的危機。



台灣不應再寄望於中美對抗的夾縫中求取利益，而應認清：在大國博弈中，台灣的戰略價值正在被重新定義。台灣應主動尋求兩岸對話，降低誤判風險。當中美關係走向“建設性戰略穩定”時，台灣若仍執迷於對抗思維，只會讓自己的路越走越窄。

