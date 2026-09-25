國慶假期　中國海軍編隊堅守戰位（組圖）

中評社北京10月4日電／國慶假期 中國海軍編隊堅守戰位 護衛國際航道安全



來源：央視新聞客戶端



這個假期，有人假日不休、生產不停，還有人堅守戰位、守護安全。國慶佳節，正在遠海執行護航任務的海軍第49批護航編隊，舉行了一場特殊的升旗儀式。五星紅旗在深藍大洋上升起，護航官兵堅守戰位，用忠誠與擔當，在遠海大洋護衛國際航道安全。



親手升起這面國旗的是昆明艦信號班班長周子璇。入伍9年，這是她第一次參加護航，也是第一次在海外參與升旗儀式。



周子璇除了要負責升旗與信號旗的掛設外，還肩負著日常對外溝通聯絡。在護航任務中，要經常與被護船舶溝通交流，她的聲音是可以聽見的安全感，她的底氣是身後戰友全員就位、護衛國際航道安全絕不後退的決心。



如果說信號兵是對外交流的窗口，那麼特戰隊員就是護衛商船的鐵拳，他們是護航編隊里反恐反海盜的中堅力量，特戰隊員付創創也是第一次跟隨艦艇馳騁遠海大洋參加護航行動。波光粼粼的亞丁灣，中國海軍護航編隊不間斷值守著這片海域，守護著每一艘過往的商船。



特戰隊員 付創創：護航以來，我和我的戰友們立足任務實際，聚焦反恐反海盜和武力營救核心能力要求，把遠海大洋作為練兵平台，扎實開展各類針對性訓練和專項課題演練，並且時刻保持高強度的警戒狀態，確保遇到突發事件能夠快速反應、有效處置。

