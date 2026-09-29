美軍擬削減兩成高級將領職位

中評社北京10月4日電／據參考消息網引述卡塔爾半島電視台網站9月30日報道，五角大樓一名官員說，美國國防部長赫格塞思將把將領職位數量減少20%，這一變化將影響陸軍、海軍和空軍的領導層。



該官員說，赫格塞思會在9月30日訪問弗吉尼亞州匡蒂科海軍陸戰隊基地時宣布這一決定，他在那裡向初級軍官和士兵發表“部隊狀況”講話。



美聯社援引五角大樓官員的話說，赫格塞思指示各軍種，將其去年提出的削減比例上調，把約800個將領職位的削減比例從10%增加至20%，並於2027年1月1日完成。



據福克斯新聞頻道報道，新削減計劃的對象可能包括任何一星及以上軍銜的將領。



《華盛頓郵報》報道說，在此之前已經有數十人被解職或晉升被拒，此次削減或將影響“數百位現任軍事領導人和即將晉升為軍事領導人的軍官的職業生涯”。



自新一屆政府於2025年1月就職以來，已有20多名軍事領導人被美國總統特朗普或赫格塞思解職或強制退役，其中就包括今年4月才上任的陸軍參謀長蘭迪·喬治。



政府還解雇了僅有的兩名擔任四星上將職務的女性，以及其他幾名高級女將領。其他通過退役和辭職的方式離開的高級將領中還包括前陸軍部長丹尼爾·德里斯科爾。他在與赫格塞思多次發生衝突後，於本月辭職。

