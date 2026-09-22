美軍方宣布組建自主作戰司令部

中評社北京10月4日電／據參考消息網引述美國《華爾街日報》網站9月30日報道，美國國防部長赫格塞思正在組建一個由四星上將執掌的自主作戰司令部，旨在改革五角大樓採購、測試和部署無人機及其他尖端技術的模式。



赫格塞思9月30日在弗吉尼亞州匡蒂科海軍陸戰隊基地發表講話時說，自主作戰司令部將負責採購新型無人機和機器人裝備，這將是“現代軍事史上和平時期最快的轉型”。該司令部計劃於2027年10月正式投入運行。



赫格塞思在對部隊發表的講話中還宣布，他將委任企業家埃隆·馬斯克和帕爾默·勒基以及共和黨籍前眾議院議長紐特·金裡奇研究未來戰爭形態。這項名為“子午線計劃”的研究工作將由五角大樓牽頭，旨在就未來世代的作戰方式探索新思路，相關研究成果須在120天內提交。



關於自主作戰司令部，赫格塞思先期指派歐文·韋斯特和馬克斯·斯特拉西澤參與籌備。歐文·韋斯特曾任助理國防部長、前海軍陸戰隊少校，還在高盛公司擔任過交易員；馬克斯·斯特拉西澤則是海軍海豹突擊隊試飛員，曾在實戰環境下搭建機器人系統。該司令部最終將由一名四星上將執掌，目前尚未敲定人選。



韋斯特在接受採訪時說，當務之急是迅速搭建起國產低成本無人系統供應體系，使美國在發生戰爭時能夠像烏克蘭一樣快速作出反應。



據知情人士透露，美軍聯合參謀部今年早些時候不贊成設立無人機作戰司令部，理由是此舉會造成權責劃分混亂；不過部分戰區司令已表態支持該項改革。



赫格塞思說，美國總統特朗普支持這一舉措。不過，他也承認，這一舉措很可能在國防部內部遭遇阻力；長期以來，國防部一直將測試和採購武器的權限下放至陸軍、海軍等各軍種。

