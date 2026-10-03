美英測試“艦船毀滅者”實戰能力

中評社北京10月4日電／據參考消息網引述西班牙《郵報》網站9月29日報道，9月29日，英國與美國在蘇格蘭外海擊沉“克拉克林”號護衛艦。此次打擊屬於海軍演習科目，英國皇家海軍使用真實靶艦測試新一代反艦導彈“海軍打擊導彈”（NSM反艦導彈）。這款導彈綽號“艦船毀滅者”，源自挪威，戰鬥部威力巨大，能夠以超音速掠海飛行，打擊160公里之外目標，命中精度極高。



美國國務院公布的一段視頻展示了該導彈強大的毀傷能力。僅僅一發導彈，就將這艘靶艦的大部分艦體炸得騰空而起。隨後，驅逐艦、直升機、F-15戰鬥機陸續發射多枚導彈輪番命中“克拉克林”號，艦體最後再被魚雷擊中，最終沉入海底。該護衛艦已於2013年正式退役，此前一直停泊在費城一處用於維護存放、退役軍艦的軍用碼頭。



據報道，本次代號為“大西洋雷霆26”的演習，背景十分明確：北歐海域北約盟國同俄羅斯之間緊張局勢不斷升級。演習旨在檢驗美英兩軍協同作戰水平，評估兩國水面艦艇部隊實戰能力。英國皇家海軍指揮官保羅·梅格在《英國防務雜誌》撰文稱，這次演習模擬“極高強度海上作戰，希望我們永遠不必真正投入實戰”。



此外，演習還有一項技術層面的目標。軍艦被摧毀之後，一批便攜式水下勘測無人機潛入海中勘察殘骸，采集導彈造成的真實毀傷數據。沉船地點位於蘇格蘭西北部赫布裡底群島海域，殘骸沉入1900米深海。本次任務將分析艦體結構損毀情況，包括艦艙內部爆炸的傳播過程，以及艦船沉沒之前海水湧入的完整變化過程。



這項研究對未來海軍裝備研發意義重大。導彈會在艦體撕開一處或多處破口，這就是所謂的直接主毀傷。但海水大量湧入、船體下沉還會帶來次生連鎖破壞。專家表示，艦船的損毀過程並不會在軍艦消失於海面那一刻就宣告結束。沉入深海之後，還可能發生內爆、艦體大範圍斷裂，撞擊海底岩床也會造成附加損傷。水下無人機正是用於完整采集這一系列數據，研究結果也有助於評估護衛艦面對新一代彈藥的抗打擊能力。

