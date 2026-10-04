中國隊奪得亞運會藝術體操集體全能冠軍

10月3日，中國隊在3圈2棒比賽中。（新華社圖片） 中評社香港10月4日電／愛知·名古屋亞運會藝術體操比賽3日收官，中國隊奪得集體全能冠軍。王淇、王子露分獲個人全能銀牌和銅牌，中國藝術體操隊以1金1銀1銅結束本次亞運之旅。



當晚的集體全能決賽中，由王瀾靜、丁欣怡、蒲彥竹、張馨藝和劉妙婷組成的中國隊以55.300分奪冠。集體全能在本屆賽事首次成為亞運會正式比賽項目，中國隊由此成為該項目首個亞運冠軍。



“今天整體我覺得發揮得非常好，比賽狀態也在我們的可控範圍內。”王瀾靜賽後說。劉妙婷也表示，隊員們發揮出了平時訓練的水平。



新華社報道，中國隊的兩套動作分別取材於中國歷史人物和國際影視作品。5球節目以宋代詞人李清照的一生為故事線，展現她的少年、中年和晚年時期；3圈2棒節目則以《權力的遊戲》為創編靈感。



當日陣容中的王瀾靜和丁欣怡都是巴黎奧運會冠軍隊成員。2024年，中國隊在巴黎奪得集體全能奧運金牌，實現中國藝術體操奧運金牌“零的突破”。



“不管是亞運會、世錦賽還是奧運會，我們的心態其實就是完成好自己的動作。”王瀾靜說，“我們賽前也沒有想著會拿什麼樣的成績，就是做好自己。但是最終拿到這個結果，還是非常激動的。”



在此前結束的個人全能決賽中，烏茲別克斯坦選手伊克羅莫娃以112.950分奪冠，繼杭州亞運會後再次摘金。王淇和王子露分別以110.050分和109.200分獲得銀牌、銅牌。



個人全能包括圈操、球操、棒操和帶操，資格賽前十名晉級決賽。王淇以資格賽第二名晉級，其中棒操得分排名第一；王子露以資格賽第七名晉級。兩人在決賽中的總分均高於資格賽成績，最終攜手站上領獎台。