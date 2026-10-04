蔣萬安妻子替孩剪髮遭圍攻　游淑慧反擊青鳥

蔣萬安 （中拍社 資料圖） 中評社台北10月4日電／台北市長蔣萬安日前出席美業餐會時，提到太太石舫亘持有美髮丙級技術士證照，家中3個孩子平時也都由太太親自剪髮，不料相關說法卻引發部分美髮業者批評，認為不尊重美髮專業，甚至可能影響產業消費。國民黨台北市議員游淑慧3日火力全開4問反擊，直言“這些事情，一般人不是都會做嗎？”並質疑，連媽媽替孩子剪頭髮都能被羅列成罪狀，“這次2026年的選戰，儼然大罷免翻版的人格毀滅”。



《中時新聞網》報道，蔣萬安日前出席美業相關餐會時表示，太太去年考取美髮丙級技術士證照，過去也曾參與義剪活動，前往療養院、安養院協助行動不便的長者與病患，家中3個孩子的頭髮也都是由太太負責。



但卻有網紅美髮師隨後發文質疑，蔣萬安身為台北市長，在美業人士聚集的場合強調孩子都由太太剪髮並不妥當，認為這樣的說法容易讓人感覺美髮專業“不重要、不值得花錢”，並延伸質疑城市首長對美感教育及美業消費的態度，引發網路正反論戰。



對此，游淑慧3日在臉書以“欲加之罪，何患無辭，生活選擇，政治定罪？”為題發文反擊。她表示，一名母親幫自己的孩子剪頭髮，本來就是相當普通的家庭生活，更何況蔣萬安太太還持有美髮丙級證照，“原本是美談一樁”，如今卻被延伸成“不尊重美髮專業”、“不重視美感”，甚至“影響美業消費”，讓她直呼難以理解。



游淑慧並以自身經驗反問，她平時也會到藥妝店購買染髮劑自己染頭髮，也會自行購買化妝品、簡單化妝，“這些事情，一般人不是都會做嗎？如果自己染髮就等於不尊重美髮專業？自己化妝就是不尊重美妝專業？那麼喜歡學烹飪、在家自己煮飯，難道也能被解讀為不尊重餐飲業？”



游淑慧質疑，把原本單純的家庭日常一路上綱到“不尊重專業”、“不重視美感”甚至“影響產業”，政治攻防恐怕已經失去比例。她更將這起爭議拉高到2026台北市長選戰層次，批評如今的政治氛圍有如先前大罷免期間的激烈攻防。



她進一步點名民進黨台北市長參選人沈伯洋，稱沈近期塑造較為溫暖的競選形象，但部分民代、媒體與支持者仍持續針對蔣萬安發動政治攻防，游淑慧強調，選舉本來就會有不同立場與不同支持對象，支持誰、反對誰都是民主社會常態，但不能因為不喜歡一名政治人物，就連其家人的日常生活選擇都被拿來政治化，“不能因為不喜歡一個人，就連他太太幫孩子剪頭髮，都能被羅列成罪狀”。



她最後引用“欲加之罪，何患無辭”強調，政治可以有立場，但若連每一件生活小事都因政治立場遭到批判、羅織罪名，恐怕只會讓城市陷入更高度對立的選舉氛圍。