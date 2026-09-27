中國海軍“吉祥方舟”號醫院船抵達幾內亞

中國海軍“吉祥方舟”號醫院船在雨中靠泊科納克里港。 中評社北京10月5日電／新華社報道，科納克里消息：當地時間3日上午，執行“和諧使命-2026”任務的中國海軍“吉祥方舟”號醫院船抵達幾內亞首都科納克里，開始進行為期7天的友好訪問並提供醫療服務。這是中國海軍醫院船首次訪問幾內亞。



當天10時許，“吉祥方舟”號醫院船在雨中緩緩駛入科納克里港。幾方軍政要員和官兵代表、中國駐幾內亞大使、武官和使館工作人員、當地民眾、華僑和中資機構代表等在碼頭迎接。醫院船桅杆上，中幾兩國國旗迎風招展；碼頭上的幾內亞軍樂隊現場演奏，歡迎人群揮動手中的中幾兩國國旗，展開“熱烈歡迎中國海軍‘吉祥方舟’號醫院船訪問幾內亞”的橫幅，熱烈歡迎“吉祥方舟”號醫院船到來。醫院船靠泊完畢後，幾方軍樂隊演奏歡迎歌曲，當地民眾獻上具有中國特色的舞獅表演，歡迎儀式隆重熱烈。隨後，幾方軍政要員、中國駐幾內亞大使、武官和使館工作人員等登上醫院船參觀，並與任務官兵代表進行座談交流。



訪問期間，任務部隊指揮員將與幾內亞軍方領導舉行座談交流。醫院船依托主平台開展醫療服務，並派出醫療培訓分隊和巡診分隊，分別赴中幾友好醫院和某營地開展學術交流、前出診療。此外，任務部隊將組織甲板招待會，並安排官兵代表赴科納克里大學孔子學院開展文化交流。