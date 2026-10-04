兩百年無人懂　AI花6小時破譯拿破崙密信

新華社資料圖片 中評社香港10月4日電／1809年法軍正與奧地利作戰時，拿破崙曾親手致函一封滿是代碼的神秘信件給法國將領馬爾蒙，然而200多年來，人類一直無法破譯信件內容，直到近期一名工程師在AI幫助下，終於成功破譯這封神秘信件。



《紐約郵報》指出，這封信由拿破崙繼子，時任意大利總督尤金，於1809年3月，在法國與奧地利交戰期間，寄給法國將軍奧古斯特·德·馬爾蒙。當時，作為拿破崙親密夥伴，馬爾蒙正率領部隊駐紮在亞得里亞海對岸的達爾馬提亞，與法國其他部隊及其盟軍完全隔絕。



雖然拿破崙信件的第一句話是用他的母語法語寫的，但接下來的24句話卻是符號、字母和數字的難以理解的混合，專家認為，原始信件中應該附帶一個解密密鑰，但這個密鑰卻早已消失在歷史長河中。



《中時新聞網》引述報道，直到近期，網路安全公司SentinelOne的工程師Carter Church借助AI，成功破解了這封信件內容。他表示，破解這封信的模型是GPT-6 Astra，真正令人印象深刻的不是破解密碼本身，而是Astra從一張圖片和一個目標出發，在6小時內完成了整個多模態工作流程。



Carter Church解釋，在過程中，Astra將1202 x 1836的信件版面板切割成行，讀取上面的符號，確定175個手繪符號中，哪些是同一個符號寫了兩遍，然後才開始破解密碼。



拿破崙在第一行寫道，“您一定收到了，馬爾蒙將軍，我本月8日、14日和20日的信件。”這句是拿破崙以法文寫出的，而後根據AI破譯後的其他信件內容則是在說明，其他所有法國軍隊和盟軍的位置，敦促馬爾蒙不要失去希望，也不要被孤立無援的處境嚇倒，並向他保證奧地利正走向滅亡。



信中寫道，俄軍正在向奧地利進軍，佛里烏利今天有8萬軍隊，再加上達爾馬提亞軍團，還不包括後方各地集結的預備隊，奧地利將立即遭受四面八方的攻擊。接到進軍命令時，切勿被少數部隊或烏合之眾嚇倒。



然而僅僅2個月後，在1809年5月21日，在奧地利維也納附近的阿斯佩恩-埃斯林戰役中，拿破崙遭遇了他個人的第一次失敗，導致 2萬3000 名法國士兵喪生。在那次失敗之後，拿破崙重整旗鼓，於同年7月在瓦格拉姆戰役中擊敗了查理大公。這場戰役導致了第五次反法同盟的解體。