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朝鮮中程戰略導彈發射訓練 金正恩現場觀摩
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2026-10-04 09:52:37
這張朝中社10月4日提供的照片顯示，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩觀摩中程戰略導彈發射訓練。新華社/朝中社
中評社北京10月4日電／據新華社引述朝中社4日報道，朝鮮3日凌晨在東部地區進行了中程戰略導彈發射訓練。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩現場觀摩訓練。
報道說，用於訓練的導彈命中了設定在朝鮮東部海域的目標。訓練旨在讓操縱高超音速戰略武器系統的導彈兵熟練掌握火力操縱能力。
金正恩表示，要以強大的遏制力管控各種威脅，為國家建設保證安全環境。
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