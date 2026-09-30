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伊朗格什姆島防空系統啟動
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2026-10-05 03:13:28
中評社北京10月5日電／央視新聞客戶端消息，當地時間3日，伊朗方面消息稱，當天傍晚伊朗防空系統在格什姆島兩次啟動，島上多地均能聽到相關聲響。
當地居民稱，在防空系統啟動期間，至少“有一架飛行器在格什姆島上空被擊中”。此外，當地居民還在島上某處發現了伊朗防空導彈的助推器。
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