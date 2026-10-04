港隊亞運會大豐收　獎牌數創歷史　

港隊網球“一哥”黃澤林在男單決賽以盤數2︰0擊敗國家隊的吳易昺，勇奪港網球隊史上首枚亞運金牌。（中國香港體育協會暨奧林匹克委員會） 中評社香港10月4日電／中國香港代表團在10月3日迎來亞運會大豐收，總金牌和總獎牌數都創出歷史新高。



據大公文匯報道，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，對港隊在今屆亞運多個項目取得好成績感到很振奮，她形容多年來香港在體育方面的資源投入，已開始見到成效。



羅淑佩恭賀中國香港代表團締造亞運會歷來最佳成績。她說：“中國香港代表隊在今屆亞運表現極其出色，3日一口氣奪得四枚金牌，亞運開幕至今，取得的金牌增至11枚，總獎牌數目達54枚，打破歷屆紀錄，再創高峰。男子欖球隊在決戰以零失分的完美姿態奪金，成功衛冕並實現三連冠，寫下歷史新一頁！女子欖球隊亦表現優異，連續兩屆奪得亞運銅牌。黃澤林展現最佳狀態，歷史性為中國香港隊取得首枚亞運網球男單金牌，同時獲得2028年洛杉磯奧運參賽資格，意義重大。”



為期16天的第20屆亞運會今日（4日）劃上圓滿句號，閉幕式於香港時間下午5時在名古屋市瑞穗公園陸上競技場舉行。中國體育代表團毫無懸念地再度蟬聯金牌榜、獎牌榜首位。今日將揭曉賽會男、女最有價值運動員，兩大獎項花落誰家值得期待。