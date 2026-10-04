长衫重回港人視野　针线有乾坤

資深裁縫師傅劉安慶介紹香港中式長衫製作技藝。（中新社圖） 中評社香港10月4日電／中環鬧市一隅，香港長衫協會辦公室內擺著一張寬大的工作台，幾乎占去房屋一半空間，今年已78歲的裁縫師傅劉安慶伏在案邊熨燙布料。



據中新社報道，中式長衫約自民國初年開始流行，分為男裝和女裝（女裝長衫又稱“旗袍”）。20世紀初的香港報章用“翩翩公子”“意態自豪”等字眼形容穿著長衫的男性，說明長衫已成學識與修養的象徵。20世紀30年代起，旗袍開始成為香港女性的日常穿著。二戰後，大批裁縫師傅從上海及廣東來港執業授徒，長衫製作技藝在香港發揚光大。



香港長衫協會理事吳國禧介紹，20世紀50至60年代是香港女裝長衫的“黃金時代”，旗袍是女性兼具日常與職場屬性的服裝；20世紀70年代，成衣逐漸普及，價格比定制長衫便宜很多，長衫慢慢退出普通人的衣橱，僅部分有經濟實力的群體繼續欣賞、定做長衫，相關裁縫行業開始式微。“直到近年，得益於非遺保護，長衫工藝與背後的人文價值才重新回到大眾視野。”



劉安慶正是在長衫“黃金時代”從江蘇來港，拜師入行。



“長衫製作全憑手上功夫及積累大量經驗後的判斷力，不能套固定模板，因為人的身形各有差別，衣服要合身就得順著客人的身材特徵去調整。”劉安慶告訴中新社記者，香港中式長衫匠人對量、裁、做、改、熨等方面無一不精，一人包攬全套工序，精工縫制的長衫可穿數年不走樣。



憑借手藝與口碑，60多年間，劉安慶的客人涵蓋香港政商名流及海外中式美學愛好者，他亦成為眾多經典港片的“禦用長衫匠人”，王家衛、關錦鵬等知名導演紛紛與其合作，《花樣年華》《一代宗師》《長恨歌》《天堂口》等經典影片的旗袍戲服中都有他的手藝。



2021年，“香港中式長衫製作技藝”入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，吳國禧等傳承人於2023年在港獲文化和旅遊部頒發牌匾。這門傳統技藝的傳承與推廣，迎來新的契機。



如今，劉安慶雖已退休，但仍積極支持香港長衫協會傳承人培養計劃，將自己的經驗傳給後輩，年輕學員楊曉琦便是其中之一。



楊曉琦說，老一輩師傅的工匠精神體現在對細節的執著：精益求精、一絲不苟。比如裝領、裝袖一定要圓潤，領子必須有其型，如果做得不好就要拆掉重來。“接觸長衫後，我才理解認真做、慢慢做本身就是一種價值。”



身為香港理工大學時裝及紡織學院助理教授的吳國禧，在香港特區政府資助下，帶領團隊通過整理匠人口述史、錄制實操影像、出版專著和科普影片以及舉辦公開講座等方式，向香港市民推廣長衫文化及製作技藝。



一針一線間，裁縫師傅堅守手藝、學者深耕考據、青年接續學藝，把工匠精神、中式美學和香江風華密密縫進長衫縱橫交錯的經緯之中。