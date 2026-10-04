星巴克新疆開店生意火熱　體驗獨特

10月3日，烏魯木齊市，星巴克新疆國際大巴扎非遺旗艦店店員阿力木江·伊敏江（中）向顧客介紹產品。（中新社圖） 中評社香港10月4日電／“我來新疆旅遊，得知這裡開了首店，就來打卡體驗。”上海遊客杜怡申3日在烏魯木齊市接受中新社採訪時說，她在星巴克點了一杯以新疆賽裡木湖藍色為創意靈感的飲品，選購了一個穿著新疆艾德萊斯綢服飾的玩偶，一切都很圓滿。



據中新社報道，上述遊客打卡的是星巴克新疆國際大巴扎非遺旗艦店，位於新疆國際大巴扎景區，被稱為“星巴扎”，是美國知名跨國連鎖咖啡品牌星巴克在新疆首批開設的兩家門店之一。



該店自9月29日開業以來，生意火熱，社交媒體關注度高。記者當日採訪時看到，店鋪門口大排長龍，“星巴扎”經理馬穎微笑著為排隊的消費者提供免費試喝飲品。在星巴克任職已有8年的她，此前在青海工作，父母居住在新疆。



得知星巴克將在新疆開店，馬穎第一時間申請加入新疆團隊。如今，她回到家鄉，有了更多時間陪伴父母，還能繼續從事自己喜歡的咖啡事業。“我感到非常高興和幸福。”



據悉，“星巴扎”二十多名店員中，有馬穎這樣的“返鄉”青年，也有來自中國其他省份、希望在新疆開闊視野的員工，還有在新疆本地招募的工作人員。



據“星巴扎”店員阿力木江·伊敏江介紹，該店聯合新疆維吾爾木卡姆藝術非遺代表性傳承人共創了名為《起舞的巴扎》的沉浸式演出，消費者會被邀請在歌舞互動中感受非遺魅力。“在咖啡店跳舞，這是新疆帶給大家獨有的體驗。”



星巴克貼合本地特色的做法受到新疆民眾青睞。從喀什市來到烏魯木齊市游玩的麥合麗亞·艾合買提說，將咖啡文化與新疆民俗風情乃至非遺結合，是耳目一新並且成功的嘗試。“體驗後感覺很好，會推薦給更多朋友。”