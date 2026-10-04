日本警方逮捕一名涉嫌搶劫殺人的駐日美軍士兵

中評社香港10月4日電／據日本共同社報道，日本衝繩縣警方4日逮捕了一名駐衝繩美國士兵，此人涉嫌在衝繩一家酒店搶劫并殺害一名當地女性。



被捕犯罪嫌疑人德文·巴拉德現年20歲，隸屬駐扎在美軍普天間基地的美國海軍陸戰隊。報道稱，巴拉德涉嫌於當地時間3日淩晨，在衝繩縣那霸市一家酒店殺害一名日本女性，并搶走被害人錢包等物品。



新華社報道，長期以來，駐日美軍犯罪事件頻發，其中不乏強奸、殺人、搶劫等惡性案件。統計顯示，僅2025年，衝繩縣警方處理的涉及駐日美軍及相關人員的刑事犯罪案件就超過100起。