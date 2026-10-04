巴西盧拉團隊：美出現大規模異常外交舉動

中評社香港10月4日電／巴西總統盧拉的競選團隊已請求巴西最高選舉法院，將美國駐巴西使領館2日暫停線下領事服務一事，納入正在進行的外部勢力干預巴西選舉相關調查。



據央視新聞援引巴西方面3日消息，今年巴西大選選民將投票選出總統、各州州長、聯邦和州議員。根據巴西最高選舉法院公布的日程，選舉第一輪投票將於10月4日舉行。



巴西方面消息援引盧拉競選團隊的請求書指出，此事是美國政府干預巴西選舉的又一例證。美國政府在選舉關鍵時期發起如此規模的“異常外交舉動”，給巴西選舉環境帶來不穩定因素。



美國駐巴西大使館1日晚發布公告稱，美國駐巴西使領館2日因“安全問題”暫停線下領事服務，需要緊急協助的美國公民在此期間不要前往美國駐巴西大使館、領事館或其他駐巴西外交機構。



此前，巴西聯邦大律師局1日要求聯邦警察和聯邦總檢察院，就美國政府涉嫌為干涉巴西選舉並削弱巴西聯邦最高法院合法性而提供資金一事展開調查。



聯邦大律師局局長若熱·梅西亞斯援引英國《衛報》9月30日的報道稱，美國政府涉嫌提供100萬美元，資助巴西民間團體發動反對所謂巴西聯邦最高法院“司法越權”和“言論審查”的行動。



梅西亞斯指出，巴西法律禁止外國實體或政府資助或控制國內政治團體。如果調查證實有巴西境內實體收受境外資金，對巴西國家主權和司法機構正常運轉發起有組織、系統性的攻擊，可能揭露背後存在的一套外部勢力干涉巴西內政的組織化運作機制。