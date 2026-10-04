產量仍高　全球糧價為何還在漲？

新華社資料圖片 中評社香港10月4日電／近期，在產量沒有明顯短缺的情況下，全球糧食價格卻在持續上漲。



聯合國糧農組織最新數據顯示，9月全球食品價格指數創2022年11月以來新高。與此同時，2026年全球穀物產量預計仍將達到約29.79億噸，僅略低於2025年的歷史最高水平。



為什麼總產量充足，全球糧價還在上漲？這種情況對於全球糧食穩定有什麼影響？如何影響各國普通消費者的生活成本？



糧食為何漲價



從短期因素看，當前糧價上漲的推手不在“田間”，而在“路上”。黑海及霍爾木茲海峽航運受阻，造成局部供應收緊，放大了國際糧價波動。



黑海是全球糧食出口重要通道。經由黑海運輸的小麥在全球出口貿易中佔比約為25%至30%，玉米佔比超過10%，葵花籽油佔比三分之二。受地緣局勢影響，該地區港口衝突及襲船事件頻發，嚴重影響糧食外運。



新華社報道，市場機構SovEcon研究公司執行董事安德烈·西佐夫認為，黑海局勢對全球小麥市場的影響比霍爾木茲海峽航運梗阻對原油市場的衝擊更嚴重。糧農組織也明確因黑海局勢下調本年度全球穀物貿易量。



另外，霍爾木茲海峽航運遲遲難以恢復，不僅影響石油，還抬高了化肥、物流及保險成本並傳導至農產品，進一步加劇全球糧價波動。



不少分析人士擔心，當前航運不確定性會導致“搶貨、囤貨、改道”等連鎖反應，引發更深刻衝擊。2007年至2008年，全球糧價上漲，部分出口國為了保證國內供應限制出口，進一步加劇價格波動。



因此，即便全球糧食產量和庫存均處於較高水平，具備應對氣候變化等突發因素的“緩衝墊”，但供應鏈的不確定性仍在很大程度上放大了價格波動。



預期為何走低



與其他大宗商品相比，農產品最大的特殊性在於生產周期長，影響因素多。