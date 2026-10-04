美官方數據：戰略石油儲備降至44年來最低

中評社香港10月4日電／美國能源部數據顯示，隨著美以伊衝突持續擠壓全球石油供應、擾亂霍爾木茲海峽航運，美國應急石油儲備已降至近44年來最低水平。自華盛頓3月開始釋放原油儲備以來，其戰略石油儲備規模縮減了近三分之一。



據今日俄羅斯電視台網站報道，美國政府數據顯示，截至9月25日當周，石油儲備量降至2.838億桶，創1982年10月以來新低。對比3月中旬4.154億桶的儲量，降幅約32%；較2009年末7.266億桶的歷史峰值，則減少61%。



阿拉伯石油禁運事件之後，美國國會1975年設立戰略石油儲備，作為應對供應嚴重中斷的應急緩衝。該儲備庫坐落於得克薩斯州與路易斯安那州的墨西哥灣沿岸地下鹽穴，設計儲存容量超7億桶，近年來被大規模動用。



3月11日，華盛頓承諾最多釋放1.72億桶原油。這是國際能源署成員國協同釋放總計4億桶原油計劃的一部分，用以應對本次供應危機。美國大部分原油採用交換出借模式，而非直接一次性出售，這意味著企業後續必須歸還原油，並且額外交付一部分原油作為溢價補償。



美以伊衝突期間，全球石油庫存大幅下降。高盛公司5月份估計，顯性原油及石油產品庫存正以創紀錄的每日870萬桶的速度減少，幾乎是自2月美以伊衝突爆發、霍爾木茲海峽航運受阻以來平均速度的兩倍。



此後石油流量雖有所回升，但尚未完全恢復。能源分析機構克普勒公司估算，9月中東原油出口量為每日1280萬桶，這是衝突以來最高水平，但仍比2月的每日1880萬桶低約600萬桶。克普勒公司的初步數據顯示，9月經由霍爾木茲海峽的原油出口量預計約為每日740萬桶。



即便如此，美國總統特朗普9月27日仍盛贊霍爾木茲海峽創紀錄的石油運輸量。他對記者說：“昨晚，我們從海峽輸送的石油量創下新高，超過戰前水平。”他同時預測衝突結束後原油價格將進一步下跌。



美國能源部預計，在上述交換機制下，最終將有約2億桶原油回流至戰略石油儲備。但歸還將在晚些時候落實，在此期間，美國的應急石油緩衝空間將大幅縮水。