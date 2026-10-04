蔣萬安再嗆沈伯洋：你要在哪設中心發毒品？

蔣萬安 （中評社 資料圖片） 中評社台北10月4日電／對於民進黨台北市長參選人沈伯洋主張“效仿某些國家建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”、“把毒品和藥品劃上等號”等。台北市長蔣萬安3日發文表態強調反毒沒有模糊空間，貼文累計至今湧入37萬則留言，但卻被質疑有刪除留言的狀況，蔣萬安4日受訪強調， 幾十萬則留言要怎麼刪，一直以來都是非常歡迎不同的意見彼此交流； 他也直言，一直以來都支持美沙冬療法及乾淨針具的政策，請民進黨台北市長參選人沈伯洋不要轉移焦點、偷換概念、認知作戰。



《中時新聞網》報道，蔣萬安今天出席軍公教警消後援會成立，被問有說不能拿美沙冬計劃遮掩，是否反毒比較沒有模糊的空間，毒品跟藥品是不是應該要有一些界線，蔣萬安表示，要再次強調他一直以來都支持美沙冬療法，也一直支持乾淨針具的政策，但是也請沈伯洋不要轉移焦點、偷換概念、不要認知作戰，沈伯洋主張要在社區中心發放毒品，請問沈伯洋要在哪裡設置這樣的社區中心發放毒品，而且沈伯洋要提供施打什麼樣的毒品。



有關昨日在臉書壇毒品政策，發文湧入很多留言，被發現好像有刪留言的狀況，為什麼要刪留言，有沒有感受到臉書上有滿滿的洋流？ 蔣萬安表示，其實台北市政府在這幾年全面的加強，包括查緝毒品、防止毒品進入校園，相關成果非常地顯著，以今年為例1月到8月就查獲4000多件、送辦4000多人，查獲的成長率是六都第一。