休假機師飛身衝入駕駛艙！搶救失控杜拜客機

中評社香港10月4日電／載有182人的杜拜航空（FlyDubai）FZ1073號班機9月30日發生副機師砍傷機長事件，並企圖讓客機墜毀，機上乘客聯合制止副機師，2名休假機師也緊急接手駕駛飛機，才避免墜機悲劇。目擊乘客描述當時其中一名休假機師幾乎是“跳過”衝突現場、衝進駕駛艙，是至今關於這2名無名英雄最細節的描述。



美聯社報道，杜拜航空FZ1073號班機9月30日發生副機師砍傷機長、意圖控制客機的恐攻事件後，至今杜拜航空都未公開2名及時接管客機的休假機師身分，僅稱他們為“當班機組人員”。



FZ1073號班機原定9月30日清早從杜拜飛往以色列特拉維夫，因為航空公司人員調度安排，這2名機師也搭乘該航班，準備在客機抵達特拉維夫後，執飛從特拉維夫返回杜拜的航班。



《中時新聞網》援引報道，坐在機艙第二排的乘客施利希特回憶，在聽到乘客大叫駕駛艙內有機師砍傷另一名機師後，2名休假機師馬上就有動作，他描述其中一名機師“基本上是從那些正在對付恐怖分子的人上方跳過去的，然後他進到駕駛艙，開始接管飛機”。



施利希特表示不清楚這2名休假機師是從哪裡出現的，不論是誰先開始，動作都相當快，“他的行為就像真正的英雄，接管飛機，表現得就像他完全明白發生了什麼事，我認為我們欠他的命，不亞於飛機上其他加入對抗（恐怖分子）的英雄”。



施利希特說，2名休假機師進入駕駛艙後便關上艙門，此前飛機經歷過一次非常劇烈的下降，連部分方向舵都被毀了，休假機師們花了相當長的時間，大概10分鐘以上才讓客機穩定下來。



在休假機師急著尋找降落地點期間，客機還發出一次求救訊號。與此同時，部分驚魂未定的乘客也開始懷疑這2名機師可不可信，施利希特也回憶，機師們讓客機穩定下來後便沒再和艙內乘客們溝通，他當時也確實很擔心，擔憂2名休假機師可能“挾持飛機飛往伊朗”，所幸大約45分鐘後，機師宣布將降落沙特阿拉伯西北部的塔布克（Tabuk），還向乘客強調一切都會沒事。



施利希特驚嘆：“這是其中一起奇蹟。”