點出沈伯洋3大問題　楊智伃：人設破滅

中評社台北10月4日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年一篇談論毒品的文章被藍營翻出，質疑沈對於毒品的立場。國民黨前發言人楊智伃認為，從“台獨”到“毒油”，再到“毒品”，每項爭議都在考驗沈面對公共議題的態度，也讓沈伯洋人設一一破滅，成民進黨2026的必敗方程式。



《中時新聞網》報道，楊智伃4日在臉書提到，民進黨真正在毒害台灣，而這些“毒流害台”的推手，都指向沈伯洋，並酸沈花半年精心打造的人設，終究經不起自己過往言行的檢驗，當那些言論被一一攤開，沈伯洋的人設也總算破功。



楊智伃進一步提到，從認知作戰到第五縱隊，沈伯洋不斷用標籤解釋不同立場，曾說“所有交流都是統戰一部份”，也曾將普發現金政策形容為“先窮台再統一”，只要不符合他的政治立場，就要被貼上標籤？



另外，楊智伃提到毒油事件爆發，沈身為“立法委員”究竟做了哪些質詢、監督，又提出什麼具體要求？7月5日事件爆發之初，蔣萬安向“中央”喊話“食安無蓋牌空。”沈隨即反擊，批評蔣將食安責任流於“政治口水與責任移轉”，當地方要求“中央”公布名單、讓資訊透明，怎麼到沈口中，就成政治口水、責任移轉？面對食安疑慮，他優先追究的，究竟是問題本身，還是提出問題的人？放任民進黨毒油害台、指責提出問題守護食安的蔣萬安，沈伯洋甘願成為執政黨的走狗，而至今毒油從何而來？如何防範？誰該負責？民眾的食安問題仍將成為謎團。



另外，楊智伃表示，讓社區提供毒品是沈伯洋主張，請正面說清楚，要在哪個社區提供？是否成為沈伯洋沒說出口的政見？楊說如果至今仍支持在社區提供毒品，就請說清楚：提供的是什麼物質？適用哪些對象？由誰管理、如何監督？如果要在台北推動，又打算在哪個社區先行？如果現在已經改變立場，也請直接交代，拿美沙冬療法來回應，完全無法解釋“針頭”提供問題，沈伯洋的回應完全偷換概念，果然是認知作戰專家。



楊智伃說從“台獨”到“毒油”，再到“毒品”，每一項爭議，都在考驗沈伯洋面對公共議題的態度，從意識型態的鬥爭、到內政問題的失能、最後是沈伯洋對於毒品的主張，都讓沈伯洋人設一一破滅；當過往言論被一一攤開，楊呼籲沈伯洋正面回答，並斷言“台獨”、毒油、毒品，正在匯聚成民進黨2026的必敗方程式。