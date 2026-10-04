亞運會女子MVP　于子迪：我會展現更好成績

中評社香港10月4日電／“下一步我還是會跟著教練的步伐，一步一步去走，展現更好的成績。”4日，中國游泳運動員于子迪在當選第20屆亞運會女子最有價值運動員後說。



當天，亞奧理事會舉行新聞發布會，宣布泰國短跑運動員汶頌、中國游泳運動員于子迪分別當選愛知·名古屋亞運會男子、女子最有價值運動員。



即將年滿14歲的于子迪在本屆亞運會收獲3金，是中國代表團最年輕的三金得主。她在女子200米個人混合泳決賽中游出2分06秒10，刷新亞洲紀錄並奪冠，這是該項目歷史第二好成績，僅次於世界紀錄保持者麥金托什的2分05秒70。她在女子200米蝶泳和女子400米個人混合泳決賽中均以刷新亞運會紀錄的成績奪冠。



新華社報道，于子迪說：“感謝亞奧理事會頒發這個獎項給我。感謝國家的培養，感謝教練的細心指導，感謝家人的支持。作為年輕運動員，這份榮譽是肯定，更是對青年體育人的激勵。我會繼續刻苦訓練，不斷突破自我，和亞洲青少年運動員共同努力，讓更多青少年喜愛體育，參與游泳。”



20歲的汶頌在本屆亞運會斬獲2金1銀。他在男子100米的預賽、半決賽和決賽三槍中均突破10秒大關，決賽以9秒90奪冠，刷新賽會紀錄，是決賽中唯一打破10秒大關的選手。在男子200米決賽中，他在雨戰中跑出19秒88奪冠，平了由中國“飛人”謝震業創造的該項目亞洲紀錄。



汶頌表示：“非常高興獲得最有價值運動員的榮譽，這是一個讓我、讓家人、讓整個國家都感到高興的榮譽。這次我取得了對於亞洲田徑界來說非常振奮的一個成績，希望泰國運動員、亞洲運動員可以在世界舞台上做得更好。”



“亞運會聚集了全亞洲最優秀的運動員，這次取得的成績，對我來說極大提升了信心，這一次當選亞運會‘MVP’對我來說意義重大。”汶頌說，“對於之後的洛杉磯奧運會，我會盡最大努力獲得獎牌。”