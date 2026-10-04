商務部回應G20貿易部長會議：促談促合

中評社香港10月4日電／商務部新聞發言人4日就二十國集團（G20）貿易部長會議及相關情況答記者問時表示，本次G20貿易部長會議，成員圍繞主席國美方設置的反對糧食武器化、應對產能過剩、消除強迫勞動、調整最惠國待遇原則等議題交換意見，並就糧食議題達成聯合聲明，其餘議題未形成成果文件。



有記者問：9月30日至10月1日，G20貿易部長會議在美國威斯康星州密爾沃基舉行。請問中方如何評價本次會議？中方發揮了怎樣的作用？



新華社報道，發言人說，在糧食議題磋商中，包括中方在內的許多新興市場和發展中成員都提出，糧食進口國和出口國應當共同維護糧食供應鏈穩定，同時，各方有權出於國內公共政策目標和保障糧食安全採取措施。對於這些意見，主席國予以了積極考慮，也在聯合聲明中得到了充分反映。應該說，這一成果的取得是所有G20成員協商一致、共同努力的結果。



發言人表示，產能過剩、強迫勞動等議題從設置之初就有很大爭議。當前G20成員普遍被加徵強迫勞動301關稅，也多為產能過剩301調查的對象。在此背景下，對於主席國設置上述議題，並推動發表聯合聲明、建立合作機制，很多成員都從不同角度提出了不同看法。最終，因大多數成員都有不同意見，會議未能就相關議題達成成果文件。中方注意到，美方會後發表主席聲明中提及，其會同2個G20國家在G20框架外發表了有關強迫勞動問題的聲明。



發言人說，對調整最惠國待遇原則議題，包括中方在內的絕大多數成員都在討論中強調，該原則是多邊貿易體制的基石，為全球貿易提供了穩定性和可預見性，一旦被動搖將嚴重損害多邊貿易體制根基。按照各方意見，主席國未就該議題提出成果文件建議。



發言人表示，會議期間，中方始終秉持開放合作的態度，建設性參與各項議題討論，並同成員密切溝通，充分發揮了促談促合作用。同時，中方始終堅持原則，堅決維護自身和發展中國家的共同利益，並努力促進G20團結合作。



發言人說，展望即將召開的G20邁阿密峰會，中方願與主席國及各成員共同努力，堅持協商一致、團結協作，共同為峰會貢獻積極務實的經貿成果。