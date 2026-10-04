美國國家情報總監出任白宮AI事務主管

中評社北京10月4日電／新華社援引美國《華爾街日報》3日報道，美國總統特朗普已任命國家情報總監傑伊·克萊頓為白宮人工智能事務主管。



報道說，克萊頓將領導“超級智能工作組”，在120天內提交一份有關人工智能風險和機遇的報告。根據特朗普9月29日簽署的一項行政令，聯邦行政部門和機構將把“人工智能”改稱為“超級智能”。



克萊頓對《華爾街日報》說，成立工作組旨在保護公眾利益，以及保持美國在人工智能領域的領先地位。工作組成員包括副總統萬斯、國防部長赫格塞思、財政部長貝森特和白宮辦公廳主任蘇茜·懷爾斯。



工作組將審查與人工智能相關的各類風險以及針對數據洩露、黑客攻擊和其他安全事件的上報機制，並將就加強聯邦政府的應急處置能力提出建議。



數月來，美國公眾對人工智能安全的擔憂情緒不斷上升。路透社與益普索集團9月22日發布的民調結果顯示，四分之三的美國人擔心，AI企業在防範人工智能對社會造成嚴重危害方面做得遠遠不夠。



特朗普9月29日召集美國多家科技企業負責人在白宮簽署《白宮超級智能協議：前沿責任聯合承諾》。該協議要求相關企業承諾加強對前沿人工智能模型的安全管控。但這份協議屬自願性質，不具有法律約束力。