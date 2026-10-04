趙建銘加碼還教育基金3300萬　陳幸妤回應

中評社台北10月4日電／陳水扁女兒陳幸妤8月爆出婚變開撕前夫趙建銘，她公開要求趙建銘歸還3個兒子的2300萬元教育基金。趙建銘4日委託張姓女友人代發聲明強調，趙建銘不只全數歸還，還加碼連同股利，於9月25日歸還3300萬元。陳幸妤回應，老大、老二的大致沒有錯，小兒子的股票200萬元就不知道從哪裡算出來的？她叫他們要好好存起來！



《中時新聞網》報道，趙建銘委託張姓女友人發出的還錢聲明指出，趙建銘還給老大趙翊安698萬現金和股票300萬、老二趙翊廷共1345萬、老三趙翊佑現金800萬和股票200萬，共計3343萬，比起一開始所積欠的2300萬教育基金，又多給了現金543萬及股票500萬元。



陳幸妤回應，老大老二的大致沒有錯，小兒子的股票200萬元就不知道她從哪裡算出來的？而且明細都是趙自己算的，並不是真的賺賠，但是就算了。當初她有說，“只要小孩同意，他自己說一個數字想換多少就換多少，小孩也都沒有意見。”



陳幸妤表示，小孩對爸爸還多少錢沒有意見，錢也是直接匯到小孩的戶頭，她叫他們要好好存起來。至於老三翊佑股票還有200萬的部分，她是不知道有這件事。



她表示，因為老三翊佑回台灣時，她曾帶他去變更帳號密碼，她登得進去證券戶頭，她有把它原本買的股票賣掉，她看得到當初他裡面有多少股票，只有三張她賣掉，大約24萬9千元。



陳幸妤另表示，因為小孩還要刷趙建銘的副卡，她不想要讓趙覺得小孩都是站在她這邊，趙會不高興，她不想再發表任何意見。