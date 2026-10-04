迪拜航空副駕駛為何空中行凶？

9月30日，一架載有迪拜航空涉事航班乘客的替代航班即將降落在以色列特拉維夫的本-古里安國際機場。新華社 中評社北京10月4日電／這9月30日，阿聯酋迪拜航空公司一架飛往以色列的航班發生副駕駛刺傷機長事件，客機最終化險為夷，安然降落。主導事件調查的阿聯酋檢方3日說，涉事副駕駛企圖實施“恐怖主義行為”。多家媒體根據政府人士披露的以及社交媒體上的信息，拼凑出這名副駕駛的大致情況。



身份未公開確認



新華社報道，阿聯酋總檢察長哈馬德·賽義夫·沙姆西3日說，副駕駛在飛行途中開始實施其計劃，在駕駛艙內襲擊機長，並企圖控制飛機的飛行操縱系統。



阿聯酋尚未公開確認副駕駛的身份。此前，以色列官員說此人是阿曼人。不過阿曼政府至今尚未對這一事件發表評論。



該客機降落在沙特阿拉伯塔布克機場。沙特內政部表示，機長和副駕駛在接受醫療檢查後，於1日上午前往阿聯酋阿布扎比。2日，印度籍機長斯米特·馬奇切爾在阿布扎比的一家醫院病房內與印度總理莫迪通視頻電話，講述了駕駛艙驚魂一刻。他沒有談到襲擊他的副駕駛。



一名了解調查情況的消息人士2日告訴路透社，以色列官員將在阿聯酋參與審問副駕駛，但拒絕透露是以色列哪個部門或機構參與審問。



一名海灣國家外交官表示，在美國等一些西方國家的幫助下，該地區4個國家的安全機構正在努力確認副駕駛的動機，同時試圖確認他是單獨行動，還是關聯任何極端組織。

