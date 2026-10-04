伊拉克成功將原油運出霍爾木茲海峽交貨

中評社北京10月4日電／伊拉克油輪公司3日證實，已使用一艘大型油輪將200萬桶原油運出霍爾木茲海峽，向在海峽外等候的買家交貨。按公司高管的說法，這是這家國營公司幾十年來首次通過這種辦法交貨。據媒體報道，其他海灣產油國早已採取船對船轉運的方式，在海峽外交貨，伊拉克已經“來晚了”。



新華社報道，伊拉克油輪公司總裁阿里·卡伊斯·阿卜杜勒·賈巴爾在一份聲明中說，船對船轉運方式能使國家石油銷售局在賣油和定價方面掌握更多主動權和靈活性。伊拉克先前主要在南部油港巴士拉向買家交貨。伊朗戰事爆發後，霍爾木茲海峽航運受阻。為鼓勵買家“上門提貨”，伊拉克方面表示願意給予每桶20多美元的折扣。



不過，由於鄰國也降價賣油，加之航運風險太高，伊拉克的石油銷路沒有打開。伊拉克國家石油銷售局局長阿里·尼扎爾說：“競爭非常激烈。科威特和卡塔爾給出更大的折扣，每桶折扣多達35美元。”



此外，沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國等國已經早先一步，用船對船轉運的方式，把原油運出海峽，向買家交貨。



伊拉克石油部長巴西姆·穆罕默德·胡達伊爾·阿巴迪9月在議會發言時，暗示沙特搶購油輪壟斷運力，推高伊拉克的運油成本。沙特方面對此否認。



伊拉克是海灣產油國中被“卡脖子”最嚴重的國家之一。戰前，伊拉克出口的石油95%從霍爾木茲海峽運出，政府財政90%依賴石油收入。海峽通行受阻後，伊拉克一方面不得不減產石油，另一方面尋求減少對海灣航線的依賴，推動石油出口多元化，包括經由土耳其和敘利亞出口。