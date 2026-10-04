蔣萬安臉書貼文40多萬則留言　破了世界紀錄

中評社台北10月4日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋主張“效仿某些國家建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”，台北市長蔣萬安3日發文表態“反毒沒有模糊空間”，貼文累計至今湧入45.4萬則留言，已破金氏世界紀錄。蔣萬安4日受訪笑稱，“搞不好還真的可以申請”世界紀錄，但重申堅決反對毒品除罪化，喊話沈伯洋應放下相關主張，強調“國外的月亮沒有比較圓”，毒品注射室及除罪化都不適合在台北推行。



中時新聞網報道，蔣萬安今天下午出席教育後援會成立大會，被問及臉書留言已經超過40萬則，有網友發現說可以報世界紀錄，蔣萬安表示，任何理性的討論都歡迎，其實搞不好還真的可以申請，讓世界看到台灣的選舉文化，但身為市長還是要再次強調，堅決反對毒品除罪化，這個堅定的立場，希望所有的市民朋友在11月28日可以一起站出來捍衛這樣的政策立場和態度。



蔣萬安說，也要呼籲沈伯洋要放下毒品除罪化這樣的主張，雖然很多政策學習歐美，但是歐美不是什麼都可以學習，或適合在台北市來推行，國外的月亮並沒有比較圓，不管是國外推行的毒品注射室或者毒品除罪化，他都認為非常不適合在台北來推行。



針對臉書被灌爆，有藍營議員分析疑似是綠營網軍介入，另是否一開始有刪除任何留言，蔣萬安表示，“我都說了搞不好都可以申請世界紀錄”，但是他要再次強調，40幾萬則要怎麼刪，所以還是希望一切回歸到理性的討論。



不過有綠營認為是因為一開始出現刪除留言的狀況，所以才有後面排山倒海的留言，蔣萬安強調，其實面對這樣子大量的留言，本來就是歡迎大家來理性討論，他一直認為可以容納不同的意見，所以這件事情其實很清楚，“我想社會自有公評，民眾眼睛也都是雪亮的”，有這麼大量的留言進來，歡迎大家來就不同意見來討論、溝通。